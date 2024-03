Ασύλληπτη τραγωδία στη Γάζα: Κιβώτια με ανθρωπιστική βοήθεια καταπλάκωσαν Παλαιστίνιους λόγω δυσλειτουργίας των αλεξίπτωτων (vid)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σήμερα από την πτώση κιβωτίων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μία ακόμη τραγωδία ξημέρωσε στη Γάζα με πέντε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους δέκα να τραυματίζονται, όχι από βομβαρδισμούς ή πυρά, αλλά από αστοχία υλικού κατά τη διάρκεια ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στα δυτικά της πόλης της Γάζας, ανέφερε ο Μοχάμεντ Αλ Σίεχ, ο προϊστάμενος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

«Όταν τα αεροπλάνα άρχισαν να ρίχνουν το φορτίο, εγώ και ο αδελφός μου πήγαμε στην περιοχή με την ελπίδα να πάρουμε ένα σάκο με αλεύρι», αφηγήθηκε ο Μοχάμεντ αλ Γουλ, ένας 50χρονος που ζει στον καταυλισμό αυτόν. Όμως το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε και το κιβώτιο έπεσε σαν ρουκέτα στη στέγη ενός σπιτιού», εξήγησε.

Ο Γουλ είπε ότι είδε στη συνέχεια ανθρώπους να μεταφέρουν τρεις νεκρούς.

At least five Palestinians have been killed, and several others reportedly injured after parachutes dropping aid packages over Gaza failed to open and fell on people waiting to collect the aid ⤵️ pic.twitter.com/Kj1vqVGBzu