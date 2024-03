Από το 1990, που ξεκίνησε το πλέξιμο, η 93χρονη έχει δημιουργήσει περισσότερα από 3,000 κασκόλ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κόρης της.

Στο μικροσκοπικό της διαμέρισμα στην Αθήνα, η 93χρονη Ιωάννα Ματσούκα, έχει πλέξει χιλιάδες χρωματιστά κασκόλ για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία.

«Μέχρι να πεθάνω, θα πλέκω» λέει η κυρία Ματσούκα στη κάμερα του Reuters, γελώντας και ενώ κρατάει τις βελόνες της. Από το 1990, που ξεκίνησε το πλέξιμο, η 93χρονη έχει δημιουργήσει περισσότερα από 3,000 κασκόλ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κόρης της.

Τα κασκόλ αυτά, έχουν σταλθεί σε παιδία στην Ουκρανία, την Βοσνία και σε παιδία που βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων στην Ελλάδα. «Στο διάδρομο, δίπλα στην πόρτα, σακούλες είναι γεμάτες με τις τελευταίες της δημιουργίες, που περιμένουν το νέο τους σπίτι» αναφέρει το Reuters, καθώς ξεδιπλώνει την ιστορία της Ελληνίδας γιαγιάς. Μια πλεκτή κουβέρτα με patchwork είναι ριγμένη πάνω από τον καναπέ όπου περνά τις μέρες της, πλέκοντας.

'Until I die, I will be knitting:' Greece's 93-year-old Ioanna Matsouka makes thousands of scarves for children in need https://t.co/eEt9YDG2i9 pic.twitter.com/NBoGEtDiLb