Όλοι καλά στην ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έκρηξη έγινε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Οδησσό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το protothema.gr, η έκρηξη φέρεται να συνέβη στα 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή, καθώς την χώρα επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Reporting #UkraineRussiaWar:



During the attack on Odessa, #Ukraine (the #Russia's strike was an hour ago), Zelensky was in the city, - local media



Meanwhile, the Greek information portal writes that Odessa The Prime Minister of Greece arrived to meet Zelensky. pic.twitter.com/R1FVH5N6dq