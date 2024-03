Μια ολόκληρη πόλη ψάχνει απεγνωσμένα για υπάλληλο: Ο παχυλός μισθός που δεν είναι αρκετός για να επιβιώσεις

Η πόλη αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση, καθώς δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να συμπληρώσει μια κρίσιμη θέση εργασίας, παρά το γεγονός ότι ο μισθός που προσφέρει είναι αρκετά υψηλός.

Στη γραφική χιονοδρομική πόλη Steamboat Springs του Κολοράντο, που βρίσκεται μέσα στα μαγευτικά βουνά και φιλοξενεί το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο Steamboat, έχει προκύψει ένα ιδιότυπο δίλημμα. Η πόλη αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση, καθώς δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να συμπληρώσει μια κρίσιμη θέση εργασίας, παρά το γεγονός ότι ο μισθός που προσφέρει είναι πολύ υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο. Ο εν λόγω ρόλος, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης κινδύνων, συνοδεύεται από έναν προσοδοφόρο μισθό που αγγίζει τα 160.000 ευρώ. Ωστόσο, παραδόξως, αυτό το σημαντικό οικονομικό κίνητρο δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει έναν υποψήφιο.

Η ρίζα του προβλήματος δεν έγκειται στην ίδια τη θέση εργασίας, αλλά στην εκτίναξη του κόστους ζωής που έχει καταλάβει το Steamboat Springs, ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορονοϊού. Η πανδημία μεταμόρφωσε δραστικά την αγορά κατοικίας σε πολλές περιοχές, με την πόλη αυτή του σκι να μην αποτελεί εξαίρεση. Ο δήμαρχος της πόλης Gary Suiter τόνισε τις δυσκολίες της πόλης να στελεχώσει αυτόν τον ζωτικό ρόλο, σημειώνοντας ότι δύο δυνητικοί υποψήφιοι έχουν ήδη αρνηθεί την προσφορά. Ο λόγος; Ακόμη και με μισθό 160.000 ευρώ, το κόστος εξασφάλισης κατοικίας είναι απαγορευτικό.

A Colorado ski town can't fill a job with a $167,000 salary because potential candidates can't afford to live there https://t.co/ryyNGSw70R