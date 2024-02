Δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: «Θα νικήσουμε», λέει ο Ζελένσκι (vid)

«Θα νικήσουμε», είπε ο Ζελένσκι, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία.

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο, όπου έγιναν οι πρώτες μάχες κατά του απόπειρες του ρωσικού στρατού να καταλάβει το Κίεβο, βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

«Θα νικήσουμε», είπε ο Ζελένσκι, σε βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η προεδρία. «Παλεύουμε γι' αυτό. Εδώ και 730 ημέρες από τη ζωή μας. Και θα νικήσουμε, την καλύτερη μέρα της ζωής μας», είπε.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



