Αυστρία: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή για τον πρώην καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς

Η απόφαση ήλθε έπειτα από διαδικασία τεσσάρων μηνών και ήταν η πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον 30 χρόνια που δικαζόταν αυστριακός πρώην καγκελάριος.

Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα καταδικάστηκε ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος πρωτοδίκως για ψευδή κατάθεση σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία εξέταζε κατηγορίες διαφθοράς της κυβέρνησής του.

Η απόφαση ήλθε έπειτα από διαδικασία τεσσάρων μηνών και ήταν η πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον 30 χρόνια που δικαζόταν αυστριακός πρώην καγκελάριος. Η σημερινή απόφαση αφορά την ένορκη κατάθεση του Σεμπάστιαν Κουρτς ενώπιον εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η οποία διερευνούσε το ενδεχόμενο νεποτισμού στην επιλογή του επικεφαλής της πρώην κρατικής εταιρίας holding ÖBAG. Τυπικώς, η επιλογή αποτελούσε ευθύνη του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα ωστόσο με τις κατηγορίες, ο πρώην καγκελάριος είχε λάβει ο ίδιος τις σχετικές αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Σεμπάστιαν Κουρτς και του πρώην στενού συνεργάτη του Τόμας Σμιντ, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής της ÖBAG. Ο κ. Κουρτς επέμεινε μέχρι το τέλος ότι δεν είχε ανάμιξη στην επιλογή του προσώπου.

JUST IN: Vienna court finds Austrian ex-Chancellor Sebastian Kurz guilty of perjury. https://t.co/1yrGnD8Met