Τα φουτουριστικά έργα της Σαουδικής Αραβίας είναι τόσο ακριβά που δοκιμάζουν την οικονομία της χώρας (vid)

Το φιλόδοξο σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εσόδα που προκύπτουν από το πετρέλαιο.

Τα φιλόδοξα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και των υποδομών της μέσω μιας σειράς φουτουριστικών έργων δοκιμάζουν τα οικονομικά όρια του πετρελαϊκού πλούτου του βασιλείου. Με αιχμή του δόρατος την πρωτοβουλία «Vision 2030», η χώρα στοχεύει να διαφοροποιήσει την οικονομία της από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να καθιερωθεί ως παγκόσμιος κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας. Αυτό το μεγάλο όραμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη της μεγαλούπολης Neom στην έρημο, ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων σημαντικών επενδύσεων. Ωστόσο, η τεράστια κλίμακα και το κόστος αυτών των έργων οδήγησαν τη Σαουδική Αραβία να καταφύγει σε δανεισμό και πώληση μετοχών της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της, της Aramco, για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια.

Το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση αυτών των φιλόδοξων εγχειρημάτων, γνωστών ως «megaprojects». Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal, τα διαθέσιμα μετρητά του ταμείου έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς ανέρχονται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η οικονομική πίεση ανάγκασε το βασίλειο να προσφύγει σε δανεισμό για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, παράλληλα με την εκποίηση πρόσθετων μεριδίων στην Aramco.

Saudi Arabia is reportedly borrowing to help fund its megaprojects as oil prices struggle https://t.co/IZj8r4pz3z