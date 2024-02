«Πατατάκια με σοκολάτα»: Το προϊόν που δίχασε τους επενδυτές στο Dragons’ Den (vid)

Οι τηλεθεταές του Dragons’ Den σοκαρίστηκαν με το προϊόν που παρουσίασε η επιχειρηματίας Maria Antoniou.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του Dragon's Den, οι τηλεθεατές έγιναν μάρτυρες μιας στιγμής αντίφασης που προκάλεσε ευρεία συζήτηση μεταξύ των οπαδών της εκπομπής. Η επιχειρηματίας Maria Antoniou, ο εγκέφαλος πίσω από την Chocolate Moments,βρέθηκε αντιμέτωπη με τους επενδυτές με το μοναδικό δημιούργημά της, το «Bar of Crisps», με στόχο να εξασφαλίσει μια επένδυση από την απαιτητική επιτροπή των Dragons.

Το καινοτόμο προϊόν συνδυάζει έξυπνα δύο αγαπημένα σνακ, την σοκολάτα και τα πατατάκια, σε μια μοναδική μπάρα που διατίθεται σε τρεις διαφορετικές γεύσεις: αλάτι, αλάτι με ξύδι και τυρί με κρεμμύδι, όλα περιτυλιγμένα σε σοκολάτα γάλακτος. Η ιδέα, με στόχο να συνδυάσει τα θετικά στοιχεία και από τα δυο σνακ, σχεδιάστηκε για να γοητεύσει τους ουρανίσκους των λάτρεις του πρόχειρου φαγητού.

Ο Peter Jones, ειδικότερα, επέδειξε ζωηρό ενθουσιασμό για το προϊόν. Αφού δοκίμασε τα δείγματα, εξήρε τον συνδυασμό ως «αρκετά έξυπνο» και επαίνεσε με έμφαση τη μοναδικότητά του στους συναδέλφους του, υπονοώντας ότι δεν είχαν ακόμη βιώσει κάτι παρόμοιο.

Ωστόσο, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό του, ο Jones αποφάσισε τελικά να μην επενδύσει στην Chocolate Moments. Εξορθολόγησε την απόφασή του χαρακτηρίζοντας το προϊόν ως «πραγματικά εξειδικευμένο» και εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την εμπορευσιμότητά του, ιδίως δεδομένης της τιμής του. Ο Jones αμφέβαλε για την επαναλαμβανόμενη αγοραστική συμπεριφορά που είναι κρίσιμη για τα αναλώσιμα προϊόντα, υπονοώντας ότι η καινοτομία της μπάρας με τα πατατάκια μπορεί να μη μεταφραστεί σε διαρκές ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Who is Maria Antoniou and what does Chocolate Moments make? #UKBusiness #UnitedKingdomSmallBusiness #Business [Video] CHOCOLATE MOMENTS owner Maria Antoniou is hoping to impress the Dragons' Den panel with her unique tasty treats.The business owner - who… https://t.co/pT3WE2k1HY — Rena Nielsen (@RenaEUNV) February 16, 2024

Αυτή η τροπή των γεγονότων οδήγησε σε ένα κύμα κριτικής από τους τηλεθεατές, ιδίως στο X (πρώην Twitter), όπου οι τηλεθεατές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη φαινομενικά αντιφατική συμπεριφορά του Jones. Πολλοί θεώρησαν ότι η επιχειρηματίες οδηγήθηκε να πιστέψει ότι είχε εξασφαλίσει το ενδιαφέρον και την πιθανή επένδυση του Jones, μόνο και μόνο για να απογοητευτεί από την τελική του απόφαση.

I just can’t understand how you can try to sell a bar of chocolate covered crisps for £4.99. It’s so expensive. Would be cheaper to fire up the chocolate fountain and buy a multi pack of crisps. #DragonsDen pic.twitter.com/OUAr29hPPh February 15, 2024

Το επεισόδιο υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των επενδυτικών αποφάσεων, όπου το προσωπικό γούστο δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με την επιχειρηματική βιωσιμότητα.

The bar of crisps?! Is this lady aiming at pregnant ladies. Or maybe stoned students. #dragonsden pic.twitter.com/kfRkMehWtd — Chrisgeena Driver (@ChrisgeenaD) February 15, 2024