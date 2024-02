Helldivers 2: Εντυπωσιακά είναι τα πρώτα νούμερα ταυτόχρονων παικτών στο Steam

Χαμό έχει προκαλέσει η νέα παραγωγή του PlayStation, Helldivers 2.

To Helldivers 2, το νεότερο παιχνίδι των PlayStation Studios, κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το PS5 στο PC και αυτό οδήγησε σε πολύ καλές πωλήσεις και στους υπολογιστές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα SteamDB που παρακολουθεί την πλατφόρμα Steam και τα στατιστικά της, το Hellivers 2 είναι το παιχνίδι του PlayStation για το PC με τους περισσότερους παίκτες συνδεδεμένους ταυτόχρονα.

Το Helldivers 2 έφτασε τους 333,827 παίκτες στο PC το Σάββατο, με το προηγούμενο ρεκόρ για τίτλο του PlayStation σε υπολογιστές να είναι λίγο πάνω από τους 300.000.

Ο director του Helldivers 2, Sagar Beroshi, σημείωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο πως η μεγάλη κίνηση έφερε και προβλήματα στους servers, τα οποία και προσπαθεί η ομάδα ανάπτυξης να επιλύσει.

Despite our best efforts to increase server capacity to accommodate all of you who want to dive for Freedom, we are experiencing capacity issues. We are once more working without delay to improve the issue and we hope to have a fix in place as soon as possible. Thank you