iPhone 16: Έτσι θα είναι η κάμερα στα βασικά μοντέλα

Η σειρά iPhone 16 έρχεται με μια σημαντική αλλαγή στα της κάμερας

Βρισκόμαστε ακόμη αρκετούς μήνες μέχρι την παρουσίαση των iPhone 16 και νέες διαρροές φαίνεται πως μαρτυρούν αρκετά από τα πλάνα της Apple.

Σύμφωνα με τον γνωστό leaker Majin Bu στο X/Twitter, οι δύο φακοί στα iPhone 16 και iPhone 16 Plus θα είναι τοποθετημένοι σε κάθετη διάταξη και όχι διαγώνια, όπως έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Το νέο αυτό project ονομάζεται I-34 στο εσωτερικό της Apple και ουσιαστικά αφορά τα δύο βασικά iPhone 16 που θα γνωρίσουμε σε 6,5 μήνες από σήμερα.

Με αυτήν την προσέγγιση, η Apple ψάχνει να προσφέρει και Spatial Video.

Τα δύο τηλέφωνα αυτά θα φέρουν και για πρώτη φορά το πλήκτρο Action που έχουμε δει στα τωρινά iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max.

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4