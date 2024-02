Gamer έχασε μια νότα στο «Guitar Hero» και τα έσπασε όλα: Το όνειρο που χάθηκε σε ένα δευτερόλεπτο (vid)

Το «Two Hour Testament» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια δοκιμασία αντοχής, μια αδυσώπητη πρόκληση δύο ωρών και δέκα λεπτών που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και συγκέντρωση από τον παίκτη.

Στον κόσμο του gaming, όπου η δεξιότητα, η υπομονή και η επιμονή δοκιμάζονται στα όριά τους, ένα πρόσφατο περιστατικό με τον streamer του Twitch, CarnyJared, έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τις πιέσεις του streaming και την επιδίωξη της τελειότητας στο gaming. Η προσπάθεια του CarnyJared να ολοκληρώσει μια μαραθώνια συνεδρία του «Two Hour Testament» από τον ExileLord στο Clone Hero, ένα δημοφιλές παράγωγο του Guitar Hero που επιτρέπει προσαρμοσμένα τραγούδια, κατέληξε σε μια δραματική επίδειξη απογοήτευσης και οργής που βρήκε απήχηση στην κοινότητα του gaming.

Στις 13 Φεβρουαρίου, ο CarnyJared ξεκίνησε αυτό που πολλοί στην κοινότητα του Guitar Hero και του Clone Hero θα θεωρούσαν ηράκλειο έργο. Το «Two Hour Testament» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια δοκιμασία αντοχής, μια αδυσώπητη πρόκληση δύο ωρών και δέκα λεπτών που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και συγκέντρωση από τον παίκτη. Για ώρες, ο Jared έπαιζε άψογα, πλησιάζοντας βασανιστικά στο να πετύχει μια τέλεια εκτέλεση, ένα κατόρθωμα που δεν θα ήταν μόνο ένας προσωπικός θρίαμβος αλλά και ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα στην κοινότητα των Clone Hero.

Ωστόσο, το όνειρο της τελειότητας γκρεμίστηκε στις τελευταίες στιγμές του τραγουδιού. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου καθυστέρησης σε μία μόνο νότα ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να ακυρώσει σχεδόν δύο ώρες άψογου παιχνιδιού. Η αντίδραση ήταν άμεση και ενστικτώδης. Ο CarnyJared, κυριευμένος από απογοήτευση, ούρλιαξε από θυμό και προχώρησε σε σωματική εκτόνωση της οργής του, πετώντας την καρέκλα του στον τοίχο σε μια στιγμή αχαλίνωτης οργής. Αυτή η εκρηκτική αντίδραση καταγράφηκε ζωντανά, αφήνοντας τους θεατές και τους συναδέλφους του σε κατάσταση σοκ.

Twitch streamer @CarnyJared destroyed his room after missing one note in a 2 hour in Clone Hero song pic.twitter.com/71agCKpKs2