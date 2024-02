Assassin’s Creed Valhalla, Need for Speed Unbound και άλλα games έρχονται δωρεάν στο PS4 και το PS5

Η Sony προσφέρει δωρεάν στα μέλη του PS Plus τα Assassin’s Creed Valhalla, Need for Speed Unbound και άλλα.

Η Sony Interactive Entertainment αποκάλυψε τα παιχνίδια που θα προσφέρει δωρεάν στο PlayStation Plus για τις κατηγορίες Game Catalogue και Classics, πέραν αυτών που προσφέρει για όλους τους συνδρομητές με το πακέτο PlayStation Plus Essential.

Τα μέλη του PS Plus Extra και PS Plus Premium έχουν πρόσβαση σε δύο ακόμη ενότητες με δωρεάν games που έρχονται για τα PS4 και PS5 και περιλαμβάνουν περισσότερες και πιο πρόσφατες παραγωγές.

Για τον Φεβρουάριο η λίστα περιλαμβάνει τα Need for Speed Unbound, The Outer Worlds, Assassin’s Creed Valhalla, αλλά και κλασικές παραγωγές των παλαιότερων κονσολών PlayStation, όπως τα Resistance: Retribution και Tales of Vesperia.

Αναλυτικά τα games που έρχονται από τις 20 Φεβρουαρίου είναι τα εξής.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

• Need for Speed Unbound | PS5

• The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

• Tales of Arise | PS4, PS5

• Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

• Lego Worlds | PS4

• Lego Jurassic World | PS4

• Roguebook | PS4, PS5

• Rogue Lords | PS4

• Tales of Zestiria | PS4