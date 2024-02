Ο έρωτας περνάει από το… Release!

Επιλέξαμε μερικά από τα πιο ερωτικά τραγούδια καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν αυτό το καλοκαίρι, στο Release Athens 2024.

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, διαλέξαμε έναν άχαστο τρόπο να αφιερώσεις σε κάποιον και κάποια τον έρωτα και την αγάπη σου. Τα τραγούδια!

Περιμένοντας το φετινό Release Athens, επιλέξαμε χαρακτηριστικές στιγμές από σπουδαίους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσει στην Πλατεία Νερού, οι οποίοι υμνούν τον έρωτα σε κάθε του εκδοχή! Ακούστε, αφιερώστε και καλή σας τύχη…

Duran Duran - Come Undone

Το μεγάλο hit των αγαπημένων Βρετανών παραμένει διαχρονικό και το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού έρωτες θα… φουντώσουν και έρωτες θα γεννηθούν.

ΣΤΙΧΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ: «Chills, is it something real, Or the magic I’m feeding off your fingers?»

Pulp - F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.

Σε κάποιο από τα εκατομμύρια σχόλια στο YouTube αναφέρουν πως «Jarvis Cocker is smoother than Barry White». Εννοείται έχουν δίκιο και εμείς συμπληρώνουμε «smoother than everyone». Δύσκολο να επιλέξεις ένα τραγούδι-ύμνο στον έρωτα, αλλά αυτό το αριστούργημα από το “Different Class” είναι υπεραρκετό. Αν δεν συγκινήσει το άτομο που το στείλατε, δεν κάνει για εσάς, προχωρήστε παρακάτω.

ΣΤΙΧΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ: «All the stuff they tell you about in the movies. But this isn't chocolate boxes and roses, It's dirtier than that»

Massive Attack - Angel

To λες και υποχθόνιο (και είναι). Η «ζεστή» ερμηνεία του Ηorace Andy λυγίζει και την πιο σκληρή καρδιά.

ΣΤΙΧΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ: «Her eyes, She's on the dark side. Neutralize. Every man in sight»

Jain - Night Heights

Η υπέροχη Γαλλίδα εξερευνά, πλήρως απελευθερωμένη, κάθε πτυχή του έρωτα με τον περσινό εξαιρετικό δίσκο της “The Fool”.

ΣΤΙΧΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ: «I feel your lips, Tasting all my tears, Strumming with your lover’s hands»

Pulp - Babies

Ένα μόνο τραγούδι των Pulp δεν ήταν αρκετό. Η ανυπομονησία για την εμφάνισή τους στις 20 Ιουνίου χτυπάει κόκκινο, όπως και οι στίχοι του Jarvis σε αυτό το classic.

ΣΤΙΧΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ: «I only went with her 'cause she looks like you. My God!»

Ραντεβού το καλοκαίρι στο Release Athens για ακόμα περισσότερα hits, εμπνεύσεις & love!

Περισσότερες πληροφορίες: www.releaseathens.gr