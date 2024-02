21 θρυλικά ματς της WrestleMania θα προσφέρει το WWE 2K24

Το WWE 2K24 έρχεται με δυνατότητα επανάληψης θρυλικών ματς της WrestleMania

H 2Κ Sports επιβεβαίωσε την πλειοψηφία των ματς που θα εμφανιστούν στο Showcase mode του WWE 2K24.

Σε αυτό το τμήμα έρχονται στο σήμερα σημαντικοί αγώνες στην ιστορία του WWE και οι παίκτες μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτά.

Φέτος, το Showcase Mode θα είναι αφιερωμένο στα 40 χρόνια της WrestleMania και θα περιλαμβάνει 21 ματς που έγραψαν ιστορία μέχρι και στην περσινή WrestleMania 39.

Προς το παρόν έχουν επιβεβαιωθεί τα 16 από αυτά και είναι τα εξής.

• Ricky ‘The Dragon’ Steamboat (with George ‘The Animal’ Steele) vs ‘Macho Man’ Randy Savage (with Miss Elizabeth) – WrestleMania III

• Hulk Hogan vs Andre the Giant (with Bobby ‘The Brain’ Heenan – WrestleMania III

• ‘Ravishing’ Rick Rude (with Bobby ‘The Brain’ Heenan) vs Ultimate Warrior – WrestleMania V

• Bret ‘Hitman’ Hart vs ‘Rowdy’ Roddy Piper – WrestleMania VII

• Razor Ramon vs Shawn Michaels in a Ladder match – WrestleMania X

• Bret ‘Hitman’ Hart vs ‘Stone Cold’ Steve Austin – WrestleMania 13

• ‘Stone Cold’ Steve Austin vs The Rock – WrestleMania X-Seven

• Eddie Guerrero vs Kurt Angle – WrestleMania XX

• Τhe Undertaker vs Shawn Michaels – WrestleMania 25

• Seth Rollins vs Randy Orton – WrestleMania 31

• Becky Lynch vs Ronda Rousey vs Charlotte Flair – WrestleMania 35

• ‘The Fiend’ Bray Wyatt vs John Cena in a Firefly Funhouse match – WrestleMania 36

• ‘Stone Cold’ Steve Austin vs Kevin Owens – WrestleMania 38

• Rhea Ripley vs Charlotte Flair – WrestleMania 39

• Roman Reigns vs Cody Rhodes – WrestleMania 39

• Bianca Belair vs Asuka – WrestleMania 39

Το WWE 2K24 θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαρτίου για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X/S. Όσοι κάνουν pre-order οποιαδήποτε έκδοση θα αποκτήσουν δωρεάν το Nightmare Family Pack που περιλαμβάνει και δύο εναλλακτικές εκδόσεις του Cody Rhodes (Undashing και Stardust), την 1976 έκδοση του Dusty Rhodes και τον ‘Superstar’ Billy Graham.