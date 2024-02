Παραιτήθηκε η πρόεδρος της Ουγγαρίας: Σάλος για τη χάρη σε καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

«Παραιτούμαι από τη θέση μου», είπε σε ομιλία της η Καταλίν Νόβακ, στενή συνεργάτιδα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Η πρόεδρος της Ουγγαρίας, Καταλίν Νόβακ, ανακοίνωσε την παραίτησή της, μετά τον σάλο που προκάλεσε η απόφασή της να απονείμει χάρη σε καταδικασμένο για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Παραιτούμαι από τη θέση μου», είπε σε ομιλία της η Καταλίν Νόβακ, στενή συνεργάτιδα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Η πρόεδρος διέκοψε την επίσημη επίσκεψή της στο Κατάρ και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βουδαπέστη σήμερα, προτού ανακοινώσει την παραίτησή της.

Today I resigned from my office as President of Hungary. Thank you for everything to all my friends in all four corners of the world. Hungary🇭🇺 is a wonderful country with marvelous people, a good partner, an even better friend and a reliable ally. I am glad that in the past… pic.twitter.com/j4SdiezAkK