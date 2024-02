Η ληστεία της δεκαετίας: Επίδοξοι ληστές κατάφεραν να κλέψουν 133 τόνους κοτόπουλου

Η κλοπή αυτή γίνεται σε μια εποχή που το έθνος παλεύει με σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και οικονομική αστάθεια.

Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη εγκληματικής εφευρετικότητας που υπογραμμίζει τις βαθιά ριζωμένες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κούβα, τριάντα άτομα κατηγορήθηκαν σε σχέση με μια ληστεία κατά την οποία εκλάπησαν 133 τόνοι κοτόπουλου από μια κρατική εγκατάσταση στην Αβάνα.

Η κλοπή αυτή γίνεται σε μια εποχή που το έθνος παλεύει με σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και οικονομική αστάθεια, αναδεικνύοντας τα όρια στα οποία φτάνουν οι άνθρωποι για να παρακάμψουν το σύστημα και να αποκτήσουν αγαθά σε μια τεταμένη αγορά.

133 tonnes of chicken stolen in major heist



Read more 🔗https://t.co/FyWBeroWk9