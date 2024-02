Τον Μάρτιο προστίθεται το New Game Plus mode στο Marvel’s Spider-Man 2

Το Marvel’s Spider-Man 2 ενημερώνεται με νέο περιεχόμενο και νέο mode.

To Marvel’s Spider-Man 2 αποδείχτηκε από τα πλέον εμπορικά videogames του PlayStation για τους τελευταίους μήνες και η Insomniac Games, δημιουργός του τίτλου, φέρνει νέο περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα, στις 7 Μαρτίου θα προστεθεί στον τίτλο το New Game Plus Mode, το οποίο θα επιτρέπει στους fans να παίξουν ξανά την ιστορία των Peter και Miles, αλλά και να δοκιμάσουν νέες στολές για τους δύο ήρωες.

Ακόμη, η ομάδα ανάπτυξης υπόσχεται νέο περιεχόμενο σε διάφορα επίπεδα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, αφού η ανάρτηση που έγινε στα επίσημα accounts στα social media δεν αναφέρει κάτι περαιτέρω.

Υπάρχει ωστόσο αναφορά ότι σε επόμενη ημερομηνία θα μάθουμε περισσότερα. Οπότε, μένουμε συντονισμένοι.

