Έρχεται τις επόμενες ώρες το demo του Final Fantasy VII Rebirth στο PS5 (vid)

Το Final Fantasy VII Rebirth εμφανίζεται δυναμικά στο PS5 εντός των επόμενων ωρών.

Η Sony και το PlayStation έχουν προγραμματίσει ένα νέο State of Play online event για το Final Fantasy VII Rebirth, το νέο αποκλειστικό game του PS5.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (για τη χώρα μας) και στο πλαίσιο του event φαίνεται πως ετοιμαζόταν και η ανακοίνωση διάθεσης του σχετικού demo.

Ένα banner στο PlayStation Store μαρτύρησε, όπως φαίνεται, τη δοκιμαστική αυτή έκδοση που θα ταξιδέψει τους παίκτες στο Nibelheim Episode και θα τους δώσει την ευκαιρία να παίξουν με τους Cloud και Sephiroth.

Περισσότερα θα έχουμε για το State of Play και τις ανακοινώσεις του, αύριο.

Το Final Fantasy VII Rebirth είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

PSN confirms that a Final Fantasy VII Rebirth demo is coming tomorrow (says it's "out now" but I think the trailer was meant for tomorrow)



"...allowing you to step into the shoes of either Cloud or Sephiroth during the Nibelheim episode" pic.twitter.com/T9YbqGqQIN