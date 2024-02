Διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ Grounded II για το The Last of Us: Part II (vid)

Μάθετε περισσότερα για το The Last of Us: Part II μέσα από το επίσημο ντοκιμαντέρ Grounded II.

H Naughty Dog και το PlayStation έχουν ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό την διάθεση ενός νέου ντοκιμαντέρ για τη σειρά The Last of Us.

Συγκεκριμένα, το Grounded II είναι το ντοκιμαντέρ που αναλύει τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο και στη διάρκεια ανάπτυξης του The Last of Us: Part II και είναι πλέον διαθέσιμο για όλους.

Για να το δείτε, μπορείτε είτε να αναβαθμίσετε το The Last of Us: Part II Remastered του PS5, είτε να επιλέξετε το κανάλι της Naughty Dog στο YouTube και να το απολαύσετε δωρεάν (το patch περιλαμβάνει και κάποια νέα skins για τις Ellie και Abby).

Η διάρκειά του φτάνει τις 2 ώρες και αποκαλύπτει το πως εργάστηκε η ομάδα εν μέσω πανδημίας για να ολοκληρώσει το project και δηλώσεις στελεχών και συντελεστών του, όπως οι Neil Druckmann και Troy Baker.