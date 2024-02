Δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν drones των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα

«Οι αμερικανικές δυνάμεις αναγνώρισαν τα UAV σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούτι και διαπίστωσαν ότι αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο για τα εμπορικά πλοίακ αι τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή».

Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν drones των Χούτι ενώ κατέστρεψαν και τέσσερα ακόμη που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν, οι αντάρτες, σύμφωνα με την CENTCOM.

Σε ανάρτηση στα social media, το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, CENTCOM, ανακοίνωσε πως «οι δυνάμεις των ΗΠΑ αναγνώρισαν τα UAV σε περιοχές της Υεμένης που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούτι και προσδιορίστηκε πως αποτελούσαν επικείμενη απειλή σε εμπορικά πλοία και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή».

USCENTCOM Red Sea Operational Update



On Feb. 2, at approximately 10:30 a.m. (Sanaa time), USS Carney (DDG 64) engaged and shot down one unmanned aerial vehicle (UAV) over the Gulf of Aden. There were no injuries or damage reported.



Later that same day, at approximately 4:40… pic.twitter.com/K7zVEq6zjm