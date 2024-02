O Hideo Kojima ανακοίνωσε το νέο game του στο ύφος Metal Gear Solid και δημοσίευσε νέο υλικό για το Death Stranding 2 (vids)

Death Stranding 2 και Physint (νέο game στο στιλ Metal Gear Solid) από τον Hideo Kojima.

Ο Hideo Kojima έδωσε το «παρών» στο State of Play event του PlayStation και έκανε δύο σημαντικές ανακοινώσεις. Αρχικά, επιβεβαίωσε την πλήρη ονομασία του Death Stranding 2 που θα είναι Death Stranding 2: On The Beach. Το sequel παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα Game Awards του 2022 και ξεχώρισε με την παρουσία των Lea Seydoux και Norman Reedus.

To νέο υλικό παρουσιάζει σκηνές του βελτιωμένου κόσμου, νέες παρουσίες και για πρώτη φορά βλέπουμε τον χαρακτήρα της Elle Fanning. Το Death Stranding 2: On the Beach είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία το 2025.

Παράλληλα, Sony Interactive Entertainment και Kojima Productions ανακοίνωσαν το Physint, ένα νέο παιχνίδι τακτικής στα χνάρια του Metal Gear Solid που θα ξεκινήσει να δημιουργείται αμέσως μετά το Death Stranding 2. Προς το παρόν οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες και απλά αναφέρουν ότι η συνεργασία των δύο εταιρειών περιλαμβάνει έναν κόσμο που θα καλύπτει διάφορες βιομηχανίες, όπως πχ. και του κινηματογράφου.