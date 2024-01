Άγρια δολοφονία γυμνάστριας στην Βραζιλία: Την σκότωσε ο σύζυγος της και πέταξε το κορμί της έξω από το πατρικό της

Σοκάρει η δολοφονία γνωστής influencer στην Βραζιλία. Ο σύζυγος της την σκότωσε και άφησε το άψυχο κορμί της έξω από το πατρικό της.

Μια γυμνάστρια και fitness influencer βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι των γονέων της. Το πτώμα της 30χρονης Debora Michels βρέθηκε πεταμένο, τυλιγμένο σε ένα κόκκινο ύφασμα, σε ένα πεζοδρόμιο.

«Η Debora ήταν ένα άτομο πολύ αγαπητό από όλους εδώ στην κοινότητα. Οι φίλοι, η οικογένεια, όλοι την αγαπούσαν», είπε ο αδελφός της, Άλεξ Μίχελς, 41 ετών. Ο σύζυγός της, Alexander Gunsch, 48 ετών, φέρεται να παραδέχτηκε στις αρχές ότι είχε σκοτώσει την Michels και πέταξε το άψυχο σώμα της αφού παραδόθηκε, ανέφεραν τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Gunsch φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι άρπαξε την Michels από τον λαιμό κατά τη διάρκεια του άγριου καβγά που είχαν και την πέταξε πάνω σε μια ντουλάπα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις της . Στη συνέχεια, έβαλε τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο για να την πάει στο νοσοκομείο, αλλά κατάλαβε ότι ήταν ήδη νεκρή στο δρόμο.

