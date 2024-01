Βουλευτής κατηγορεί κανάλι για σεξισμό: Της έκανε photoshop αλλάζοντας το κορμί της (vid)

Γυναίκα βουλευτής κατηγορεί τηλεοπτικό σταθμό επειδή της πείραξε με photoshop τα ρούχα, αλλά και το σώμα της.

Μια φωτογραφία στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει μια μεγάλη διαμάχη στην Αυστραλία, ανάμεσα στην βουλευτή Georgie Purcell και τον τηλεοπτικό σταθμό Nine News.

Όλα άρχισαν όταν το κανάλι χρησιμοποιήσει μια περυσινή φωτογραφία της Purcell. Στην αρχική φωτογραφία φορούσε ένα άσπρο φόρεμα. Μετά το photoshop, η βουλευτής εμφανίζεται με μεγαλύτερο στήθος και με ένα τμήμα της κοιλιάς της να φαίνεται παρότι το φόρεμα ήταν κλειστό.

Σε ανάρτησή της η Purcell ανέφερε: «Δεν μπορώ να φανταστώ να συμβαίνει αυτό σε άνδρα βουλευτή». Το Nine News της ζήτησε συγγνώμη και έκανε λόγο για «αυτοματοποίηση του Photoshop».

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can’t imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc