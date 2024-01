Ο Ντοναλντ Τραμπ καλείται να καταβάλει 83,3 εκατ. δολάρια σε αρθρογράφο

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοία» την απόφαση και γνωστοποίησε πως θα ασκήσει έφεση.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση της Ε. Τζιν Κάρολ, στην οποία επιδίκασε αποζημίωση συνολικού ύψους 83,3 εκατ. δολαρίων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοία» την απόφαση και γνωστοποίησε πως θα ασκήσει έφεση. «Είναι εντελώς γελοία», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας για ακόμη μια φορά τις δικαστικές αρχές για «κυνήγι μαγισσών».

Τον περασμένο Μάιο, άλλο δικαστήριο είχε επιδικάσει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle, κρίνοντας ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ένα πολυκατάστημα της αλυσίδας Bergdorf Goodman και την συκοφάντησε το 2022, όταν αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

