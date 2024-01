H Gen Z έχει εμμονή με τον πλούτο: Πώς ξοδεύουν οι νέοι τα λεφτά τους

Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε τη νοοτροπία που έχει η νεότερη γενιά, καθώς και την παραδοχή των νέων ότι έχουν εμμονή με το να γίνουν πλούσιοι.

Σε έναν κόσμο που επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νέοι δείχνουν μια αυξημένη εμμονή με τον πλούτο και τον τρόπο ζωής. Η τάση αυτή αναδείχθηκε σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Qualtrics για την Intuit Credit Karma τον Δεκέμβριο του 2023, προσφέροντας πληροφορίες για τις οικονομικές στάσεις και συμπεριφορές της γενιάς Z και των Millennials.

Η έρευνα αποκάλυψε μια εντυπωσιακή νοοτροπία μεταξύ των νεότερων γενεών, με το 44% της γενιάς Ζ και το 46% των Millennials να παραδέχονται την εμμονή τους να γίνουν πλούσιοι. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία υποδεικνύουν μια αυξανόμενη εμμονή στην οικονομική επιτυχία σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.

Η έρευνα έριξε επίσης φως στην έννοια της «χρηματικής δυσμορφίας», ενός όρου που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια στρεβλή άποψη για τα προσωπικά οικονομικά που οδηγεί σε δυνητικά κακές οικονομικές αποφάσεις. Ένας αξιοσημείωτος αριθμός νέων ανέφερε ότι βιώνει αυτό το φαινόμενο, γεγονός που αντανακλά την πολυπλοκότητα των οικονομικών προοπτικών τους στο σημερινό οικονομικό κλίμα.

