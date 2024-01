Ξεκίνησε η υποστήριξη κλήσεων από το X/Twitter και για για τους χρήστες Android

Το X/Twitter προσφέρει πλέον και κλήσεις ήχου και εικόνας.

To Χ (πρώην Twitter) άρχισε να υποστηρίζει μηχανισμό κλήσεων εικόνας και ήχου και σε συσκευές με λειτουργικό Android.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσα από το app με τους φίλους τους, αρκεί να είναι μέλη του X Premium που κοστίζει περί τα 8 δολάρια το μήνα ή του Χ Premium+ που κοστίζει περί τα 16 δολάρια το μήνα.

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για όποιον θέλει να κάνει κλήσεις, καθώς η απάντηση σε κλήσεις είναι δωρεάν για όλα τα μέλη της πλατφόρμας.

Ο Έλον Μασκ έχει πει πως θέλει να εμπλουτίσει τις λειτουργίες του Χ σε πολλαπλά επίπεδα και αυτό είναι ένα ακόμη βήμα.

Το X ξεκίνησε την υποστήριξη κλήσεων στο iOS από τον Οκτώβριο του 2023, αλλά από τις αναρτήσεις στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει ιδιαίτερα τους κατόχους iPhone.

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother