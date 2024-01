Απίστευτος τύπος κέρδισε τεράστιο ποσό σε λοταρία.. χάρις στα γενέθλια των παιδιών του

Ένας πατέρας αποφάσισε να δοκιμάσει τη τύχη του και να χρησιμοποιήσει αριθμούς που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, κάτι που τον έκανε πλουσιότερο κατά 200.000 δολάρια.

Η αφοσίωση ενός άνδρα από το Μίσιγκαν στην οικογένειά του αποδείχθηκε ότι ήταν το εισιτήριο για την τύχη του. Ο James Allen, ένας 63χρονος κάτοικος του Commerce Township του Μίσιγκαν, κέρδισε το τεράστιο ποσό των 200.000 δολαρίων στο λαχείο παίζοντας μια σειρά αριθμών που κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του: τα γενέθλια των παιδιών του.

Η ιστοσελίδα της λοταρίας του Μίσιγκαν περιγράφει λεπτομερώς τη διαδρομή του Allen προς αυτό το απροσδόκητο κέρδος. Αγόρασε το νικητήριο δελτίο του στο Όμπερν Χιλς του Μίσιγκαν στις 28 Δεκεμβρίου. Η κλήρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, αποκάλυψε ότι οι αριθμοί του Άλεν ταίριαζαν με τέσσερα από τα νικητήρια ψηφία και το Powerball, θέτοντάς του ένα σημαντικό κέρδος.

Michigan man wins Powerball prize using his children's birthdays as numbers https://t.co/Pgao5Yhhgp