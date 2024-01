Άντρας έβγαινε με 27 γυναίκες και τώρα καταθέτει μήνυση εναντίον τους: Ο ρόλος που έπαιξε σελίδα στο Facebook (vid)

Η αγωγή του άντρα από το Σικάγο έχει προκαλέσει μια έντονη συζήτηση σχετικά με τον σκοπό και τον αντίκτυπό που έχουν συγκεκριμένες σελίδες στο Facebook.

Σε μια αξιοσημείωτη νομική εξέλιξη, ένας κάτοικος του Σικάγο έκανε αγωγή κατά των συμμετεχόντων σε μια ομάδα στο Facebook. Η ενέργεια αυτή απορρέει από τις κατηγορίες για δυσφήμιση και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της ομάδας, η οποία χρησιμεύει ως πλατφόρμα για τους εργένηδες να συζητούν τις εμπειρίες τους από τα ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών εμπειριών τους.

Η εν λόγω ομάδα, «Are We Dating the Same Guy», λειτουργεί ως μια σειρά από σελίδες στο Facebook, καθεμία από τις οποίες απευθύνεται σε διαφορετικές πόλεις και τοποθεσίες. Απευθύνεται κυρίως σε ανύπαντρες γυναίκες, παρέχοντας ένα φόρουμ για να μοιράζονται ιστορίες και ιδέες σχετικά με τους άνδρες. Με πάνω από 3,5 εκατομμύρια μέλη σε 200 σελίδες στο Facebook, το AWDTSG έχει κερδίσει σημαντική προσοχή.

Η αγωγή του άντρα από το Σικάγο έχει προκαλέσει μια έντονη συζήτηση σχετικά με τον σκοπό και τον αντίκτυπό τους. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι οι σελίδες είναι ζωτικής σημασίας για την προειδοποίηση των γυναικών σχετικά με επικίνδυνα ή τοξικά άτομα που μπορεί να συναντήσουν.

Η εστίαση της σελίδας δεν περιορίζεται στον εντοπισμό πιθανών απατεώνων ή όσων εμπλέκονται σε ερωτικές περιπέτειες. Τα μέλη συχνά δημοσιεύουν στιγμιότυπα οθόνης από προφίλ ανδρών, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο άντρα.

Καθώς η συζήτηση εντείνεται, αυτή η νομική αμφισβήτηση στο Σικάγο θα μπορούσε ενδεχομένως να αναδιαμορφώσει το τοπίο των αλληλεπιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις νομικές ευθύνες που συνεπάγονται. Το αποτέλεσμα μπορεί κάλλιστα να επηρεάσει το μέλλον τέτοιων διαδικτυακών ομάδων και τους κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό διάλογο.