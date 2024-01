Απίστευτες σκηνές σε αεροδρόμιο: Γυναίκα επιτέθηκε στον προϊστάμενο της μόλις της ανακοίνωσε ότι απολύεται (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει οι εικόνες του έντονου καβγά ανάμεσα σε μια εργαζόμενη και τον προϊστάμενο της.

Σε ένα δραματικό επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Ατλάντα, η Shacoria Elly, διαπληκτίστηκε έντονα με τους πρώην διευθυντές της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral.

Η σύγκρουση φέρεται να προήλθε από μια διαφωνία μεταξύ της Elly και ενός συναδέλφου της για κάποια ροφήματα, η οποία κλιμακώθηκε γύρω στο μεσημέρι της 13ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στην απόλυση της Elly από τη θέση του barista.

ATLANTA, GA.- Altercation recorded on video involving a manager and an employee at Harvest & Grounds near Terminal D in the airport. pic.twitter.com/EaI4znfaaE