Video δείχνει τις βελτιώσεις στο The Last of Us: Part II Remastered λίγο πριν την κυκλοφορία στο PS5

Πως άλλαξε το The Last of Us: Part II Remastered για το PS5

Η ώρα της κυκλοφορίας για το The Last of Us: Part II Remastered πλησιάζει και η Sony συνεχίζει την προώθηση του τίτλου και κυρίως την ενημέρωση για τις αλλαγές και βελτιώσεις που έχουν γίνει από το αρχικό game του PS4. To αναμενόμενο remaster της Naughty Dog έρχεται με πολλές αλλαγές, τις οποίες και σημείωσε video του καναλιού ElAnalistaDebits, βάζοντας δίπλα-δίπλα τις εκδόσεις PS4, PS4 Pro και PS5.

Στο PS4 το game «τρέχει” στα 1080p 30fps, στο PS4 Pro στα 1440p 30fps και στο PS5 στα 4Κ 30fps ή στα 1440p 60fps. Μπορείτε να δείτε και το νέο περιεχόμενο των Lost Levels που προστέθηκε στην έκδοση του PS5 από το παρακάτω video

Το επίσημο video του τίτλου δείχνει όλες τις προσθήκες και αλλαγές. Το The Last of Us: Part II Remastered κυκλοφορεί στις 19 Ιανουαρίου για το PS5 και όσοι το έχουν αγορασμένο στο PS4 θα μπορούν να αναβαθμίσουν στη νέα έκδοση με μία έξτρα χρέωση των 10 ευρώ.