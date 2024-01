Grounded 2: Έρχεται το ντοκιμαντέρ του PlayStation για το The Last of Us: Part II (vid)

To PlayStation ετοιμάζεται για το λανσάρισμα του The Last of Us: Part II Remastered

H Sony και το PlayStation ετοιμάζονται για την κυκλοφορία του The Last of Us: Part II Remastered και η Naughty Dog ανακοίνωσε την διάθεση του Grounded 2, ενός επίσημου ντοκιμαντέρ με σκηνές από την διαδικασία παραγωγής του τίτλου.

Η προβολή του θα γίνει μέσω του YouTube και θα είναι δωρεάν για τους φίλους του PlayStation με την ονομασία Grounded 2: Making of The Last of Us Part 2.

Πρόκειται για sequel του 85λεπτου ντοκιμαντέρ Grounded που είχε βγάλει και πάλι η δημοφιλής ομάδα ανάπτυξης το 2015, όταν και κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της σειράς.

Η κινηματογράφηση του νεότερου ντοκιμαντέρ ξεκίνησε το 2016, αλλά το project εγκαταλείφθηκε το 2020 εν μέσω πανδημίας και ενώ τα studios προσπαθούσαν να…μαζέψουν τα κομμάτια τους.

Η ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ γίνεται τη στιγμή που μετράμε αντίστροφα για την κυκλοφορία του The Last of Us: Part II Remastered, του τίτλου που επανέρχεται με βελτιωμένα γραφικά και μερικές προσθήκες και φέρνει την εξαιρετική παραγωγή στο PS5, στις 19 Ιανουαρίου.