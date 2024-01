Οι ειδικοί μίλησαν: Αυτός είναι ο ακριβής αριθμός βημάτων που πρέπει να κάνετε καθημερινά

Είναι σημαντικό ότι η μελέτη διαπίστωσε ότι ο συνολικός αριθμός των βημάτων έχει μεγαλύτερη σημασία από τον ρυθμό του περπατήματος.

Η πανάρχαια πεποίθηση ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι το κλειδί για τη μακροζωία έχει αμφισβητηθεί από πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα. Μια ολοκληρωμένη ανάλυση που διεξήγαγε μια ομάδα ερευνητών, η οποία περιελάμβανε δεδομένα από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε τέσσερις ηπείρους, αποκάλυψε έναν πιο εφικτό ημερήσιο στόχο: περίπου 6.000 βήματα.

Η Amanda Paluch, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο Amherst της Μασαχουσέτης, υπογραμμίζει ότι υπάρχει μια σταδιακή μείωση των κινδύνων για την υγεία που συνδέεται με την αύξηση των ημερήσιων βημάτων, η οποία φτάνει σε διαφορετικά επίπεδα για τους ηλικιωμένους και τους νεότερους ενήλικες. Αυτό υποδηλώνει ότι η προσέγγιση των 10.000 βημάτων που «ταιριάζει σε όλους» μπορεί να μην είναι η πιο αποτελεσματική ή ρεαλιστική κατευθυντήρια γραμμή για τη βελτίωση της μακροζωίας.

Το συμπέρασμα αυτό έχει τις ρίζες του στην εξελικτική μας ιστορία, όπου το περπάτημα μεγάλων αποστάσεων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ωστόσο, συχνά περιορίζει την ικανότητά μας να κινούμαστε όσο το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να κινείται. Ενώ η ενσωμάτωση οποιασδήποτε μορφής περπατήματος στην καθημερινή μας ρουτίνα είναι ευεργετική, η εξεύρεση χρόνου και κινήτρων μπορεί να είναι πρόκληση. Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει η τεχνολογία, προσφέροντας συσκευές που παρακολουθούν τον ημερήσιο αριθμό των βημάτων μας και ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα.

