Αυτά τα PS4 και PS5 videogames προσφέρει δωρεάν η Sony τον Ιανουάριο (vid)

Ετοιμαστείτε να παίξετε αρκετά δωρεάν videogames στα PS4 και PS5 σας!

Η Sony συνεχίζει να προσφέρει κάθε μήνα δωρεάν videogames για το PS4 και το PS5 σας, αρκεί να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία PlayStation Plus.

Έτσι, η ιαπωνική εταιρεία αποκάλυψε πρόσφατα τους τίτλους που θα έρθουν στις ενότητες Catalogue και Classics.

Τα παιχνίδια σε αυτές τις δύο ενότητες είναι διαθέσιμα μόνο στους συνδρομητές των δύο πιο ακριβών πακέτων (Extra και Premium) και αυτό το μήνα έρχονται τίτλοι όπως τα Resident Evil 2, Tiny Tina’s Wonderlands και Hardspace: Shipbreaker.

Ακόμη, στο PS Plus Premium προσφέρονται games από τα PS1, PS2 και PSP για κατέβασμα και PS3 games για απόλαυση μέσω cloud streaming.

Από τις 16 του μήνα, λοιπόν, προστίθενται στη λίστα των PS Plus Extra και PS Plus Premium μελών τα παρακάτω games.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

• Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

• Resident Evil 2 | PS4, PS5

• Hardspace: Shipbreaker | PS5

• Lego City Undercover| PS4

• Just Cause 3| PS4

• Session Skate: Sim| PS4, PS5

• Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

• Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

• Surviving the Aftermath| PS4