Ο Μαργαρίτης Σχοινάς «ικετεύει» την Taylor Swift να βοηθήσει την Ευρώπη

Αυτή η μοναδική προσέγγιση από αξιωματούχο της ΕΕ αντανακλά την αυξανόμενη αναγνώριση της δύναμης της επιρροής των διασημοτήτων στις πολιτικές διαδικασίες.

Σε μια αντισυμβατική αλλά δυνητικά αποτελεσματική κίνηση, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς κάλεσε δημοσίως την αμερικανίδα σούπερ σταρ της ποπ Taylor Swift να συμβάλει στην τόνωση της συμμετοχής των νέων ψηφοφόρων στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Σχοινάς τόνισε την επιρροή των νέων στην κινητοποίηση των συνομηλίκων τους, δηλώνοντας: «Κανείς δεν μπορεί να κινητοποιήσει τη νεολαία καλύτερα από τους νέους».

Ο κ. Σχοινάς εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα της Swift θα λάβει υπόψη της αυτό το αίτημα. Αυτή η έκκληση προς τη Swift βασίζεται στο αποδεδειγμένο ιστορικό της στον επηρεασμό των νέων ψηφοφόρων. Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η Swift προέτρεψε τους 272 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram να εγγραφούν για να ψηφίσουν, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των εγγραφών στο Vote.org κατά 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

