iPhone έπεσε από το αεροπλάνο της Alaska Airlines και βρέθηκε σε άριστη κατάσταση

IPhone βρέθηκε σε άριστη κατάσταση μετά την πτώση του από τα 5.000 μέτρα.

Ένας άνδρας βρήκε ένα άθικτο και λειτουργικό iPhone που έπεσε από το αεροπλάνο της Alaska Airlines κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο Sean Bates δήλωσε ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο, το οποίο ήταν σε άριστη κατάσταση, πεσμένο στην άκρη του δρόμου.

Το «αθάνατο» κινητό υπολογίζεται ότι έπεσε από ύψος πέντε χιλιομέτρων, αφού ένα πάνελ της καμπίνας αποκολλήθηκε από το αεροσκάφος πάνω από το Πόρτλαντ στο Όρεγκον των ΗΠΑ, αφήνοντας μια τεράστια τρύπα που ρουφούσε τα πάντα.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd