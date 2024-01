Απίστευτες σκηνές στη Φλόριντα: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Φορτ Λόντερντεϊλ (vid)

Ένας ανεμοστρόβιλος χτύπησε το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Απίστευτα πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στο Φορτ Λόντερντεϊλ στην Φλόριντα και σάρωσε τη περιοχή, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε σπίτια, στην ηλεκτροδότηση της πόλης και στις βάρκες που βρίσκονταν στο λιμάνι.

Tornado touches down in Fort Lauderdale shortly before 6 pm. A tornado warning was issued at 5:45 pm. pic.twitter.com/OJof441S0Y — Rich Healey (@r_heals13) January 6, 2024

Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο X (πρώην Twitter) δείχνουν τον τεράστιο ανεμοστρόβιλο να διαπερνά την πόλη της Φλόριντα, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους της περιοχής. Ένα βίντεο έδειξε τον ανεμοστρόβιλο να χτυπάει μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη.

«Θεέ μου, αυτό είναι τόσο τρομακτικό να το βλέπεις. Είναι κυριολεκτικά ο χειρότερος φόβος μου», δήλωσε μια γυναίκα πίσω από την κάμερα καθώς κατέγραφε το περιστατικό.

Nobody asked but hers my whole video from the tornado yesterday in Fort Lauderdale pic.twitter.com/1W9V3PBXya — deany boy (@d_bethel) January 7, 2024