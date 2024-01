Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου ταρακούνησε το Ηνωμένο Βασίλειο: Η ερωτική σκηνή που χρειάστηκε να κοπεί στο μοντάζ (vid)

Οι προσαρμογές που έγιναν στην ταινία «Poor Things» στο Ηνωμένο Βασίλειο αναδεικνύει το γεγονός ότι η κινηματογραφική βιομηχανία πρέπει να προσαρμόζεται στα διαφορετικά πολιτιστικά και νομικά πρότυπα των διαφόρων περιοχών.

Η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», μια προκλητική εξερεύνηση της σεξουαλικής και πολιτικής αφύπνισης, έχει υποστεί ένα μικρό μοντάζ για την κυκλοφορία της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Emma Stone's new film Poor Things has been cut for its UK release https://t.co/vs0jcslVPk