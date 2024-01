Μελέτη αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ για την αποφυγή ορισμένων μορφών καρκίνου

Η μελέτη αυτή προσθέτει μια ζωτικής σημασίας διάσταση στην κατανόηση των επιπτώσεων του αλκοόλ στην υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του κινδύνου καρκίνου.

Σε μια αποκάλυψη που υπογραμμίζει τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine στις 28 Δεκεμβρίου τόνισε ότι δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ εάν κάποιος επιθυμεί να αποφύγει τον καρκίνο του στόματος ή του οισοφάγου.

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από ερευνητές του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), περιελάμβανε μια ολοκληρωμένη ανάλυση πολλαπλών μελετών για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και της εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Η Dr. Beatrice Lauby-Secretan επικεφαλής των εγχειριδίων της IARC για την πρόληψη του καρκίνου στη Γαλλία, μοιράστηκε με το Fox News Digital ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν έντονα μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στόματος και του οισοφάγου με τη μείωση ή τη διακοπή της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την εκτενή ανασκόπηση των σχετικών μελετών που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.

Αν και η μελέτη παρουσιάζει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και ορισμένων μορφών καρκίνου, απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να κατανοηθεί η επίδρασή του σε άλλους τύπους καρκίνου. Σύμφωνα με την Lauby-Secretan, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τη μείωση του κινδύνου για καρκίνους όπως ο καρκίνος του λάρυγγα, του μαστού και του παχέος εντέρου κατά τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ για μια περίοδο πέντε έως εννέα ετών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος κατά 34%. Ακόμη πιο σημαντική μείωση κατά 55% παρατηρήθηκε για όσους διέκοψαν το αλκοόλ για 10 έως 19 χρόνια.

Στην περίπτωση του καρκίνου του οισοφάγου, η αποχή από το αλκοόλ για πέντε έως 15 χρόνια μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κατά 15%, ενώ μια αξιοσημείωτη μείωση του κινδύνου κατά 65% παρατηρήθηκε για όσους απείχαν από το αλκοόλ για περισσότερα από 15 χρόνια.

Μια κρίσιμη πτυχή των ευρημάτων της μελέτης σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται το αλκοόλ. Όταν καταναλώνεται, το αλκοόλ μεταβολίζεται σε ακεταλδεΰδη, μια ουσία που αναγνωρίζεται ως καρκινογόνος. Αυτή η διαδικασία στηρίζει τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του αυξημένου κινδύνου καρκίνου.

Η μελέτη αυτή προσθέτει μια ζωτικής σημασίας διάσταση στην κατανόηση των επιπτώσεων του αλκοόλ στην υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του κινδύνου καρκίνου. Παρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τα οφέλη της μείωσης ή της πλήρους διακοπής της κατανάλωσης αλκοόλ, ιδίως για όσους διατρέχουν κίνδυνο ή ανησυχούν για τον καρκίνο του στόματος και του οισοφάγου.