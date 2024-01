Εγκλωβισμένοι οδηγοί από το χιόνι στους αυτοκινητοδρόμους της Σουηδίας και της Δανίας: Ρεκόρ ψύχους στη Φινλανδία (vid)

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να μην οδηγούν στην περιοχή αλλά και σε ορισμένες περιοχές της γειτονικής Δανίας.

Μερικές εκατοντάδες αυτοκίνητα καθηλώθηκαν στη Σουηδία και τη Δανία λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που συνδέεται με το κύμα ψύχους στην περιοχή, δήλωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στη Νορβηγία ακυρώθηκαν πολλά δρομολόγια τρένων.

Στη Σουηδία, επιστρατεύθηκε προσωπικό του στρατού για να βοηθήσει τις υπηρεσίες διάσωσης στις προσπάθειές τους να απεγκλωβίσουν αυτοκινητιστές που είχαν εγκλωβιστεί μεταξύ Όρμπι και Κρίστιανσταντ στη νότια κομητεία Σκάνιας.

Πολλά οχήματα εγκαταλείφθηκαν καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ άλλα κατάφεραν να γυρίσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση αφού οι διασώστες τρύπησαν τις μεταλλικές μπάρες που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας με νότια και με βόρεια κατεύθυνση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΤ επικαλούμενο τα σωστικά συνεργεία.

Γύρω στις 10:30 τοπική ώρα όλοι οι αυτοκινητιστές είχαν απομακρυνθεί από τον δρόμο, εκτός από τους οδηγούς φορτηγών, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που βρίσκονταν επί τόπου.

Extremely low temperatures, snow, and gale-force winds have caused transportation disruptions in Sweden.



Around 1,000 cars became stranded on the E22 motorway between Hörby and Kristianstad. Some individuals have been stuck in their cars since morning. pic.twitter.com/Q3JysKZ4RK