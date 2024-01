Παίξτε δωρεάν το Assassin’s Creed Valhalla και το Resident Evil 2

Το Game Pass προσφέρει δωρεάν δύο πολύ σημαντικά games, όπως τα Assassin’s Creed Valhalla και Resident Evil 2.

H Microsoft αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια που θα προσφέρει με τη συνδρομητική της υπηρεσία Game Pass τον Ιανουάριο.

Πρωταγωνιστής της λίστας είναι αναμφίβολα το Assassin’s Creed Valhalla, το οποίο και θα διατίθεται από τις 9 Ιανουαρίου και θα δώσει στους παίκτες την ευκαιρία να οδηγήσουν τον Viking Eivor Varinsdottir σε νέες περιπέτειες.

Σημαντική είναι και η προσθήκη του Resident Evil 2 από τις 16 Ιανουαρίου.

Και τα δύο games προσφέρονται τόσο για κονσόλες Xbox, όσο και για τους συνδρομητές του Game Pass στο PC.

Πέραν των δύο παραπάνω, έρχονται ακόμη στην υπηρεσία και τα Close to the Sun, Hell Let Loose, Figment, Super Mega Baseball 4, We Happy Few και Those Who Remain.