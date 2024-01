Αστυνομικό τμήμα θέλει το καινούργιο Tesla: Η απάντηση του Elon Musk (vid)

Viral έχει γίνει η διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα στον διαχειριστή της σελίδας ενός αστυνομικού τμήματος με τον Elon Musk.

Το πολυαναμενόμενο Cybertruck της Tesla, ένα όραμα φουτουριστικής μεταφοράς έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο όταν μερικοί τυχεροί πελάτες παρέλαβαν τα πολυαναμενόμενα οχήματά τους. Μετά από χρόνια καθυστερήσεων στην ανάπτυξη και κατασκευαστικών προκλήσεων, η άφιξη αυτών των Cybertrucks σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για την Tesla και τους λάτρεις της. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι ιδιώτες πελάτες που δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό το καινοτόμο όχημα- έχει τραβήξει επίσης το ενδιαφέρον των αρχών επιβολής του νόμου.

Πρόσφατα, το αστυνομικό τμήμα του Ρόζενμπεργκ στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών πυροδότησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις δυνατότητες του Cybertruck ως οχήματος επιβολής του νόμου. Το τμήμα απευθύνθηκε σε κανέναν άλλον εκτός από τον επικεφαλής της Tesla και δισεκατομμυριούχο Elon Musk, ζητώντας τη γνώμη του σχετικά με το αν το Cybertruck θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως αστυνομικό όχημα.

Spotted out in the wild.



What do you think @elonmusk… will the #Cybertruck make a good police vehicle? It’s still hard to find new vehicles to replenish our older police units. Should we make the change in 2024? pic.twitter.com/WRlZWiSSK7