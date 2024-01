Χάρη στους πολυμήχανους Έλληνες, οι αστροναύτες θα μπορούν να τρώνε τηγανητές πατάτες στο διάστημα!

Οι διαστημικές τηγανητές πατάτες του ΑΠΘ προβάλλονται στην ανασκόπηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Μία «λαχταριστή» και «χρυσαφένια» αναγνώριση επεφύλαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), στην ανασκόπησή του για το 2023 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία συμπεριέλαβε ένα βίντεο τηγανίσματος πατάτας στο διάστημα, από τα πειράματα της Ομάδας Δυναμικής Πολυφασικών Συστημάτων, του Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου.

🍳 Is there better way to start your day than with a fry-up?



As we prepare for missions to the #Moon and on to Mars, you will be happy to hear that one staple comfort food, fries, is not out of reach and they may even taste better! 🍟



🔗 https://t.co/beO7KF5CgH pic.twitter.com/iR8Fkhxrrq