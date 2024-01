Άγριος ξυλοδαρμός του Ian Ziering: Δέχτηκε επίθεση από μηχανόβιους στο Λος Άντζελες (vid)

Σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, το περιστατικό ξεκίνησε όταν το όχημα του Ziering περικυκλώθηκε από αρκετούς μηχανόβιους.

Ο Ian Ziering, γνωστός για το ρόλο του στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά «Beverly Hills 90210», φέρεται να βρέθηκε στη μέση μιας συμπλοκής στο δρόμο με μια ομάδα μηχανόβιων στο Λος Άντζελες την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, το περιστατικό ξεκίνησε όταν το όχημα του Ziering περικυκλώθηκε από αρκετούς μηχανόβιους. Σε μια στιγμή που καταγράφηκε στο βίντεο, ο Ziering φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να εμπλέκεται σωματικά με έναν από τους μοτοσικλετιστές, του οποίου η μοτοσικλέτα ήταν τοποθετημένη ακριβώς μπροστά από το όχημά του.

90210 actor ‘Ian Ziering’ gets into a NYE street brawl with bikers on Hollywood Blvd. :/



