Με σόου πυροτεχνημάτων από το Sky Tower έγινε η αλλαγή του χρόνου στη Νέα Ζηλανδία (vids)

Μεγάλη γιορτή για την είσοδο του 2024 στο Όκλαντ με επίκεντρο τον πύργο ύψους 328 μέτρων, Sky Tower.

Μετά το Κιριμπάτι, την πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2024, ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία με ένα φαντασμαγορικό σόου από πυροτεχνήματα στον ουρανό του Όκλαντ.

Χιλιάδες πολίτες της Νέας Ζηλανδίας βρέθηκαν στον Sky Tower για να παρακολουθήσουν από κοντά την έλευση της νέας χρονιάς και να απολαύσουν το εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό.

Τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα δημιούργησαν μοναδικές εικόνες και έκαναν την νύχτα μέρα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους κατοίκους του Όκλαντ.

