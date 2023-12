Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε μητέρα που είχε βγει βόλτα με το παιδί της (vid)

Βίντεο που σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα απεικονίζει τη στιγμή που αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε μια μητέρα που είχε βγει βόλτα με το παιδί της.

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό στο Solihull των West Midlands, μια μητέρα και η δίχρονη κόρη της γλίτωσαν οριακά από σοβαρό τραυματισμό. Το δραματικό συμβάν εκτυλίχθηκε κοντά σε μια διάβαση γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (16.12), όταν ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε μια κολόνα και αναποδογύρισε στο πεζοδρόμιο, λίγα εκατοστά μακριά από τη μητέρα και το παιδί της.

Η συγκλονιστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η μητέρα, που έσπρωχνε την κόρη της στο καροτσάκι, να έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπη με το αυτοκίνητο που έστριβε. Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, η μητέρα προετοιμάστηκε για τη σύγκρουση, προσπαθώντας να στρέψει το καροτσάκι μακριά από το επερχόμενο όχημα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα στύλο και αναποδογύρισε στο πλάι.

A car was being driven along Warwick Road in Olton when it mounted a pavement at speed and flipped over in front of a mum and her child.



Incredibly, neither were injured and the driver escaped with cuts and bruises.



