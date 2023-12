Έφυγε από τη ζωή ο Τζέιμς ΜακΚάφρι, η «φωνή» του χαρακτήρα Max Payne

Σε ηλικία 65 ετών, ο Τζέιμς ΜακΚάφρι έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Τζέιμς ΜακΚάφρι, ο ηθοποιός που χάρισε τη φωνή του στον θρυλικό χαρακτήρα Max Payne, αλλά και τον Alex Casey του Alan Wake 2, έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 65 ετών. Ο ηθοποιός Κέβιν Ντίλον ανέβασε ένα σχετικό μήνυμα μετά την επιβεβαίωση του θανάτου από το TMZ.

Από την μεριά της, η Remedy Entertainment εξέφρασε τα συλλυπητήρια στους οικείους του, αναφέροντας το πόσο σημαντικός συνεργάτης ήταν για τις σειρές της: «Το ταλέντο του έδωσε ζωή στους χαρακτήρες μας και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην κοινότητα. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένειά του».

We are deeply saddened to hear about the passing of our beloved friend and collaborator James McCaffrey, the iconic voice of Max Payne and Alex Casey. His remarkable talent not only gave life to our characters but also left an enduring impact on our community. Our hearts go out… pic.twitter.com/RDs5m6FhzD — Alan Wake 2 (@alanwake) December 18, 2023

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Sam Lake, εκφράζοντας τη συμπαράσταση στην οικογένεια του εκλιπόντος και αναφέροντας πως συνεργάστηκαν για πάνω από 25 χρόνια.

James was Max Payne, Thomas Zane, Zachariah Trench and finally Alex Casey. I had the honor of sharing Max Payne’s role and Casey’s role with him. He was a joy to work with. I will cherish his memory and I

miss him. My deepest condolences to his family. Rest in peace, Jim (2/2) pic.twitter.com/XwzGoRfJdv — Sam Lake (@SamLakeRMD) December 18, 2023

Ο Τζέιμς ΜακΚάφρι έγινε γνωστός για τη φωνή του Max Payne, αλλά και των Tom Zane, Zachariah Trench και Alex Casey στις σειρές Alan Wake και Control. Έδωσε ακόμη τη φωνή του σε χαρακτήρες των Alone in the Dark και Area 51, ενώ εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες από το 1988 έως και το 2022.