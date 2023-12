Ανήσυχοι οι χρήστες iPhone: Ειδικοί προειδοποιούν για καινούργια εφαρμογή που κατεβαίνει αυτόματατα

Έκπληκτοι έχουν μείνει οι χρήστες iPhone, καθώς μια καινούργια εφαρμογή κατεβαίνει αυτόματα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Στον απόηχο της τελευταίας ενημέρωσης λογισμικού της Apple, iOS 17.2, εμπειρογνώμονες και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με μια νέα εφαρμογή, το Journal, που εγκαθίσταται αυτόματα στα iPhone. Αν και η ενημέρωση αντιμετώπισε αρκετά κενά ασφαλείας, η εισαγωγή του Journal προκάλεσε μια νέα συζήτηση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη μηχανική μάθηση.

Το Journal, το οποίο περιγράφεται από την Apple ως ένας «ολοκαίνουργιος τρόπος για να αναστοχάζεστε τις στιγμές της ζωής και να διατηρείτε τις αναμνήσεις σας», προσφέρει έναν ψηφιακό χώρο για να καταγράφουν οι χρήστες τις καθημερινές τους εμπειρίες. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή εφαρμογή «Notes», το Journal παρέχει εξατομικευμένες προτροπές στους χρήστες, ενθαρρύνοντάς τους να καταγράφουν τόσο τα καθημερινά συμβάντα όσο και τα σημαντικά γεγονότα. Αυτή η λειτουργία στοχεύει στην ενίσχυση της ευεξίας μέσω της τήρησης ημερολογίου, μια πρακτική που είναι γνωστό ότι έχει θετικές ψυχολογικές επιδράσεις.

Why does @Apple want us all to journal? I have conspiracies formed. #iOS17 — Alessandra Castillo (@amcastillo) December 16, 2023

Ο πυρήνας της διαμάχης έγκειται στη χρήση από το Journal της «μηχανικής μάθησης στη συσκευή» για τη δημιουργία αυτών των εξατομικευμένων προτάσεων. Η Kristen Ruby, μια αυτοαποκαλούμενη ειδική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τις ανησυχίες της σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της τεχνολογίας. «Πρόκειται για μηχανική μάθηση επί της συσκευής» προειδοποίησε. Η κύρια ανησυχία της Ruby είναι η αλλαγή στη δυναμική της καταγραφής ημερολογίου, καθώς οι προτροπές της εφαρμογής που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία αυτοαναστοχασμού του χρήστη, αλλάζοντας την παραδοσιακή, εσωστρεφή φύση της καταγραφής ημερολογίου.

someone tell apple I don’t need a journal app I have Twitter December 15, 2023

Ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρόσθεσε στη συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή Journal μοιράζεται πληροφορίες με αγνώστους. Ο ισχυρισμός αυτός αναφέρεται στη λειτουργία της εφαρμογής που χρησιμοποιεί το Bluetooth για τον εντοπισμό κοντινών συσκευών και επαφών για τη βελτίωση και την ιεράρχηση των προτάσεων για την τήρηση ημερολογίου. Ωστόσο, η Apple διευκρίνισε ότι ενώ η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα κοντινών συσκευών, δεν αποθηκεύει συγκεκριμένα στοιχεία επαφών, ούτε μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με την Apple.

Για τους χρήστες που ανησυχούν για το απόρρητό τους, η Apple παρέχει την επιλογή να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία «Αναγνωρίσιμο από άλλους» μέσα από τις ρυθμίσεις. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας απενεργοποιεί επίσης τις «Προτεινόμενες προτάσεις», πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν θα ανιχνεύει πλέον την παρουσία κοντινών συσκευών ή επαφών.

Ο Bob Borchers, αντιπρόεδρος του Worldwide Product Marketing της Apple, απάντησε σε αυτές τις ανησυχίες, τονίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Δήλωσε: «Το Journal διευκολύνει τη διατήρηση πλούσιων και ισχυρών αναμνήσεων και την εξάσκηση της ευγνωμοσύνης με την έξυπνη επιμέλεια πληροφοριών που είναι προσωπικές για τον χρήστη, απευθείας από το iPhone του». Ο Borchers διαβεβαίωσε τους χρήστες ότι η Apple δίνει τη δυνατότητα σε άλλες εφαρμογές καταγραφής γεγονότων να προσφέρουν παρόμοιες εξατομικευμένες προτάσεις, τηρώντας παράλληλα αυστηρά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων.