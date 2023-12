O Hideo Kojima ανακοίνωσε συνεργασία με την A24 για την ταινία Death Stranding

Ο Ιάπωνας δημιουργός ανοίγει περισσότερο τα χαρτιά του.

Η Kojima Productions και ο Hideo Kojima ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με την A24 για τη μεταφορά του videogame Death Stranding στο χώρο του κινηματογράφου.

Η γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής είναι γνωστή για τη σουρεαλιστική της προσέγγιση στις παραγωγές, ενώ αναλαμβάνει και τη διανομή ταινιών όπως του Everything Everywhere All At Once και του Ex Machina.

“H A24 ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια και η παρουσία της είναι ξεχωριστή στο χώρο. Οι ταινίες που προσφέρουν είναι υψηλής ποιότητας και καινοτόμες“, δήλωσε σχετικά με την ανακοίνωση ο δημιουργός του ομώνυμου παιχνιδιού, Hideo Kojima και συμπλήρωσε λέγοντας “έχω επηρεαστεί από τις δημιουργίες τους και έχουν επηρεαστεί από τις δικές μου. Η καινοτόμος προσέγγιση στο κομμάτι της εξιστόρησης ταιριάζει με τη ματιά της Kojima Productions τα τελευταία 8 χρόνια. Έτσι, θα κάνουμε μαζί την ταινία Death Stranding“.