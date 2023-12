The Last of Us: Part II Remastered – trailer για το No Return Mode

Δείτε τι έρχεται στο The Last of Us: Part II Remastered για το PS5.

Sony Interactive Entertainment και Naughty Dog παρουσίασαν ένα νέο trailer για το The Last of Us: Part II Remastered, το οποίο έρχεται μαζί και με το “No Return” mode.

Το εν λόγω τμήμα του τίτλου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των roguelike survival games και οι παίκτες θα κληθούν να γνωρίσουν την μάχη και τους μηχανισμούς του τίτλου με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, καθώς θα πρέπει να επιβιώσουν όσο περισσότερα γίνεται αντιμετωπίζοντας διάφορες παγίδες και δυσκολίες.

Το The Last of Us: Part II Remastered αναμένεται στις 19 Ιανουαρίου 2024 για το PS5.