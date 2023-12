Ο Υoutuber που έβαλε τους ερωτικούς ήχους στην κλήρωση του Euro εξήγησε πως το έκανε (vid)

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων για το Euro 2024, το περασμένο Σάββατο (2/12), ακούστηκαν βογγητά με αποτέλεσμα το κλίμα να είναι αρκετά αμήχανο.

Ο διαβόητος φαρσέρ, Daniel Jarvo Jarvis, ο οποίος διέκοψε την κλήρωση του Euro 2024 με απροσδόκητους σεξουαλικούς θορύβους, αποκάλυψε πώς ενορχήστρωσε τη συγκεκριμένη φάρσα.

Γνωστός για τις σκανδαλώδεις φάρσες του, ο Jarvo είχε γίνει στο παρελθόν πρωτοσέλιδο παίζοντας ερωτικού ήχους κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του Match of the Day για το Κύπελλο Αγγλίας. Αυτή τη φορά έβαλε στο μάτι την κλήρωση του Euro 2024.

Never thought I’d watch Brian Laudrup draw our opponents with porno sounds in the background…



But here we are 😂pic.twitter.com/rv9uvi8n0K